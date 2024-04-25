نفذ 23 جريمة، هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب أموالا من أصدقاء الضحايا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط هاكرز اخترق حسابات الفيس بوك وطلب أموالا من أصدقاء الضحايا فى منطقة العمرانية بالجيزة.

نفذ 23 جريمة بالعمرانية..هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب أموالًا من أصدقاء الضحايا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عدد من المواطنين بتضررهم من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبحوزته (3 هواتف محمولة- 6 شرائح هاتف محمول- سيارة ملاكى) بفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه (23) واقعة بذات الأسلوب بعدد من المحافظات.

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وبمواجهته اعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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