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خارج الحدود

اعتقال أكثر من 8 آلاف و455 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باعتقال 12 فلسطينيا في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 8455 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إن المعتقلين بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الاعتقالات تركزت في محافظة طولكرم، بينما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، والقدس.

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اعتقال أكثر من 8455 في الضفة الغربية

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وفق ما ذكرته هيئة شؤون الأسرى.

 

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 8455، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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