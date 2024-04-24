الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال الساعات الـ24 الماضية، ما لا يقل عن 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

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وجاء في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس، إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

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ونوه البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر إلى نحو 8445 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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