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خارج الحدود

حريق هائل في الخليل جنوب الضفة الغربية (فيديو)

حريق هائل في الخليل
حريق هائل في الخليل جنوب الضفة الغربية، فيتو

اندلع حريق ضخم في منشأة لشطب السيارات غير الصالحة في منطقة "واد الهرية" بمدينة الخليل الفلسطينية الواقعة جنوب الضفة الغربية.

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واشتعلت النيران بشكل هائل في المنشأة وسط محاولات من السكان وفرق الإطفاء المختصة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتداول العديد من الناشطين والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور للحريق الضخم، الذي لم تتضح تفاصيله وأسبابه بعد.

 

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منشأة لشطب السيارات واد الهرية مدينة الخليل الفلسطينية الضفة الغربية
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