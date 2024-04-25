حريق هائل في الخليل جنوب الضفة الغربية (فيديو)

اندلع حريق ضخم في منشأة لشطب السيارات غير الصالحة في منطقة "واد الهرية" بمدينة الخليل الفلسطينية الواقعة جنوب الضفة الغربية.

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واشتعلت النيران بشكل هائل في المنشأة وسط محاولات من السكان وفرق الإطفاء المختصة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

محاولات لإخماد حريق كبير داخل مشطب للمركبات بمدينة الخليل. pic.twitter.com/nmnhU6lmig — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) April 25, 2024

وتداول العديد من الناشطين والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور للحريق الضخم، الذي لم تتضح تفاصيله وأسبابه بعد.

فيديو | مصادر محلية: اندلاع حريق ضخم في مدينة الخليل. pic.twitter.com/5flbvZgQBa — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) April 25, 2024