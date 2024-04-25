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اقتصاد

88.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.9% والعرب على 5.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 221.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 98.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4% وسجل العرب 6.4% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2,341.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1,538.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. 

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تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1. 768 تريليون جنيه، لتخسر نحو 50 مليار جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.21% عند مستوى 25917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.99% عند مستوى 32521 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% عند مستوى 11102 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.49%  عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48%  عند مستوى 8510 نقاط.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.904 تريليون جنيه، لتخسر نحو 30 مليار جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67 % عند مستوى 28144 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% عند مستوى 34321 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% عند مستوى 12058 نقطة. 

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08%  عند مستوى 6544 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% عند مستوى 9284 نقطة.

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تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.934 تريليون جنيه، ليربح نحو 19 مليار جنيه.  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09 % عند مستوى 28642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% عند مستوى 35053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% عند مستوى 12214 نقطة.

البورصة المصرية، 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72%  عند مستوى 6615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 9407 نقاط.

 

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