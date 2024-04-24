السيسي في افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية: قادرون على تنظيم كل الفاعليات العالمية

السيسي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية، مؤكدا قدرة مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة علي تنظيم كل البطولات الدولية والعالمية.

وأضاف خلال كلمته:"مدينة مصر الأولمبية لم تكن موجودة منذ سنوات قليلة، وكانت أرض فاضية خالص، وكان حلمنا يبقى عندنا منشاآت رياضية تليق بمصر ومكانتها وشعبها".

وتابع:"كل المسابقات الرياضية موجود ليها منشاآت تليق بها في مدينة مصر الأولمبية، وأشكر كل من ساهم في بنائها وهنا بتكلم عن الشركات المصرية والمسئولين المصريين اللي عملوا المدينة بفضل الله وجهودهم".



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السيسي يشهد البطولة العربية العسكرية للفروسية



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

رعاية البطولة العربية العسكرية للفروسية



وتنطلق مساء اليوم الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي والتي تنظم خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمشاركة 11 دولة عربية هى: مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات

وتأتي البطولة فى إطار احتفالات الدولة بالذكري 42 لتحرير سيناء وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة كما تظهر البطولة استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة كبري البطولات العربية والدولية.

وتم خلال مؤتمر صحفي عقدته القوات المسلحة الإعلان عن تفاصيل الإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقًا للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات كذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضة على كافة المستويات.



وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على مشاركتها كجهات راعية للبطولة.

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