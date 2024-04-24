انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية برعاية السيسي (بث مباشر)

البطولة العربية العسكرية للفروسية، انطلقت منذ قليل البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي التي تنظم خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتيح موقع “فيتو” للقراء خدمة البث المباشر.

أول بطولة عربية عسكرية للفروسية

أول بطولة عربية عسكرية للفروسية لقفز الحواجز وإلتقاط الأوتاد، تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

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المشاركين في بطولة الفروسية العسكرية

تشهد البطولة مشاركة 11 دولة عربية هم ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات )، بجانب حضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين.

وشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولة عرض فيلم تضمن التفاصيل الخاصة بالإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقًا للمعايير الدولية والإجراءات التنظيمية لمثل تلك المسابقات، كذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذي يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضية على كافة المستويات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن بالغ سعادته بالإعلان عن إنطلاق منافسات البطولة العربية العسكرية للفروسية فى نسختها الأولى فى ظل الرعاية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تقديره لجهود القوات المسلحة فى تنظيم فعاليات البطولة، مشددا على أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

وقال صبحي: “إن البطولة ستقام على أحد الصروح الرياضية المصرية ذات الصبغة العالمية وهى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هذا الصرح الرياضى الذى تم الانتهاء من تشييده بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس ضمن نهضة مترامية الأطراف للبنية الرياضية المصرية في جميع محافظات الجمهورية، وهي إحدى المدن الرياضية التي تنتمي إلي الجيل الجديد من المنشآت الذكية التي تعمل الدولة المصرية علي إقامتها مع الدخول للجمهورية الجديدة، وتُعبر عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير”.

وأضاف الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي حققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأولمبية والبارالمبية، قائلًا: "سنعمل في الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية على وضع برامج علمية مخططة تستهدف تحقيق أقصي درجات التفوق للفروسية المصرية ضمن منهجية عمل المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، متمنيًا لجميع المشاركين في البطولة التوفيق وقضاء وقت ممتع ببلدهم الثاني مصر".



فيما ألقى اللواء إيهاب لطفى نادى مدير المدرعات للقوات المسلحة كلمة خلال المؤتمر الصحفي للبطولة، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمى للبطولة.

كما تحدث العميد دكتور يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد العربى للرياضات العسكرية في كلمته، وأشاد خلالها بحسن ضيافة الدولة المصرية وتوفير كافة الإمكانيات التى تعزز من نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية فى مجال رياضة الفروسية.

جدير بالذكر أن تاریخ ونشأة الخيالة العسكریة " نادى الفروسية للقوات المسلحة " يرجع إلى الحقبة التاريخية التى تولى خلالها محمد على باشا حكم مصر عام 1805م وإدراكه إلى أھمیة تحدیث الجیش وتجھیزه بأحدث التقنيات والمعدات الحربية ومن بین أھم ھذه العتاد كانت الخیول والتى شكلت جزءًا أساسیًا من قوة الجیش المصرى.



وفي عام 1922م تأسست وحدات الخیالة في منطقة كوبري القبة بالقاھرة والتي كان قوامھا ٣ أورطه ومدرسة خیالة وفي عام 1967م تم نقل وحدات الخیالة إلى منطقة الماظة، وفى 4 دیسمبر 1968م أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإلغاء وحدات الخیالة وإنشاء نادى الفروسیة للقوات المسلحة فى نفس المنطقة بألماظة، وتم إعادة تنظیم نادى الفروسیة للقوات المسلحة ليكون تابع لإدارة المدرعات وذلك إستجابة للتعليمات التنظيمية الصادرة بتاریخ 7 یونیو 1967م بشأن إعادة تنظیم إدارة المدرعات ووحداتھا التابعة.

ويعتبر فرسان القوات المسلحة بمثابة النواة الأولى التى تم على أساسھا إنشاء الاتحاد المصرى للفروسیة عام 1942م حیث كانت ریاضة الفروسیة فى ذلك الوقت مقتصرة فقط على الضباط فرسان القوات المسلحة وقد تم إنشاء أول مجلس إدارة منتخب الاتحاد المصرى للفروسية بعد قيام الثورة مباشرة فى 17 / 10 / 1952م وكان معظم أعضائه من ضباط وفرسان القوات المسلحة.



وقد شارك نادي الفروسية للقوات المسلحة على مدار تاريخه فى العديد من البطولات حصل خلالها على المراكز الأولى بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.