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خيول طليقة تركض بالشوارع تثير الذعر في لندن، ما القصة؟

خيول تركض في شوارع
خيول تركض في شوارع بريطانيا، فيتو

تداولت تقارير عالمية مشاهد ترصد مجموعة من الخيول الطليقة بدون فرسان تركض في شوارع لندن مما أثار الذعر بين المواطنين.

خيول تركض في شوارع لندن 

وفي التفاصيل، شوهدت خيول من سلاح الخيالة البريطاني بدون فرسان وهي تركض في وسط لندن صباح الأربعاء، بعد هروبها من تمرين بمسيرة "حرس الخيول". 

ومن ناحيته أكد متحدث باسم الجيش البريطاني أنه تم استعادة جميع الخيول، مضيفًا أن جميع الفرسان والخيول "يتلقون الآن الرعاية الطبية المناسبة".

 

هروب خيول الجيش البريطاني من التدريب

وأعلن ناطق باسم الجيش أن «عددًا من خيول الجيش هربت خلال تدريب روتيني صباح اليوم».

وأوضح أن «كل الخيول أعيدت إلى المعسكر»، مشيرًا إلى «إصابة عدد من الموظفين والخيول»، وأن الكل «يتلقى العلاج الطبي المناسب».

وأفادت هيئات الإسعاف بأنها تدخلت قرابة الثامنة والدقيقة الخامسة والعشرين صباحًا بالتوقيت المحلي  لمساعدة شخص سقط من على حصان بالقرب من قصر باكنجهام، وهي المنطقة التي تقع فيها إسطبلات عدد من الأفواج العسكرية الفخرية، ومن المألوف أن تُشاهَد فيها دوريات للخيّالة.

وفي المجمل، هرعت سيارات الإسعاف إلى ثلاثة مواقع مختلفة ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفيات.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن خمسة أحصنة شوهدت طليقة في الشوارع، ونقلت عن شهود أن زجاج حافلة وسيارة أجرة تحطّم.
 

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خيول الجيش البريطاني الفرسان قصر باكنجهام خيول تركض في شوارع لندن

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