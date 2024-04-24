ردا على هجوم مستوطنة أفيفيم، الاحتلال الإسرائيلي يقصف 40 هدفا لحزب الله

أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف 40 هدفا لحزب الله في عيتا الشعب بجنوب لبنان.

يأتي ذلك بعد ما أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم، أن مقاتليه استهدفوا مبنى يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وأوقعوا قتلى وجرحى.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء ان غارات إسرائيلية تستهدف محيط بلدات عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط جنوبي لبنان.

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ومن جانبه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تهاجم في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه شن هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء "جولاني" ومقر وحدة "إيجوز 621" في ثكنة "شراجا" شمال ‏مدينة عكا وأصابت أهدافها بدقة ردًا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين.

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال أن الدفاع الجوي اعترض هدفين جويين فوق البحر في شمال إسرائيل، وذلك بعد تفعيل أجهزة الإنذار في كريات وعكا والجليل الغربي عقب تسلل طائرات.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في بيان الإثنين الماضي، أنه نفذ قصفا بالمدفعية استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا في الجليل الغربي.

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