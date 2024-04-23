مقبرة جماعية في غزة، جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية في جنوب القطاع، وأرقام صادمة حول الجثث المنتشلة من داخل مجمع خان يونس

مجاز دموية غير مسبوقة ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة على مدار 7 أشهر مضت وسط تعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار والإصرار على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان، إلى أن تم اكتشاف مقبرة جماعية الأسبوع الماضي عقب انسحاب قوات الاحتلال من جنوب القطاع تمثل أكبر دليل على ارتكاب حرب ابادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة عن أرقام صادمة بشأن الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي تحول إلى مقبرة جماعية، يضم عشرات من الشهداء بنيران الاحتلال.

Advertisements

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد خلالها 54 مواطنا وأصيب 104 آخرون".



اختفاء 2000 فلسطيني كانوا في مجمع ناصر الطبي



وأعلنت حكومة غزة، الاثنين، أن مصير نحو 2000 فلسطيني كانوا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس عند اقتحامه من القوات الإسرائيلية في فبراير "ما زال مجهولا".

انتشال شهداء المقبرة الجماعية في غزة

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان، إنه "يتواصل لليوم الرابع عمل الطواقم الحكومية في انتشال الشهداء من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس "جنوب غزة".

وأضاف معروف: "جرى اليوم انتشال جثامين 73 شهيدا ليصل العدد الإجمالي للجثامين التي تم انتشالها منذ الجمعة الماضي 283 شهيدا".

وتابع: "جرى التعرف وتحديد هوية جثامين 42 شهيدا، فيما لم يتم التعرف على البقية، علما أن جيش الاحتلال تعمد إخفائها ودفنها عميقا بالرمال وإلقاء النفايات عليها".

وأفاد بأنه "وجدت بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضا لجرحى، فيما تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد".

وذكر أن "مصير نحو 2000 شخص من المواطنين الذين كانوا يتواجدون بالمجمع عند اقتحامه من جيش الاحتلال ما يزال مجهولا ولا يعرف إذا ما تم اعتقالهم أو قتلهم وإخفاء جثامينهم".

واعتبر أن "الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة مجمع ناصر الطبي واقتحامه مرتين وتدمير بعض أجزائه، توضح مدى همجية هذا الاحتلال ولا أخلاقية جيشه الذي يدمر كل مقومات الحياة وسبل النجاة داخل قطاع غزة".

شاهد إنتشال لعدد كبير من جثامين الشـًهداء التي تم اكتشافها في مقبرة جماعية بعد دفنها من قبل قوات الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس. pic.twitter.com/DPYHG7JxfK — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) April 21, 2024

مطالبات للجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة مجمع ناصر الطبي

وطالب معروف، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بـ"التحقيق في هذه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بمجمع ناصر وأيضا مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة".

كما أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية بمجمع "ناصر" الطبي تم اكتشافها مساء الجمعة الماضي.

وأشار الجهاز في بيان إلى أن طواقمه تواصل البحث عن مزيد من الجثامين في المقبرة.

وفي 7 أبريل الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.

إدانة مصرية لانتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية في غزة

من ناحية اخرى صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن، جاء ذلك في معرض تعليقه على اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة.

وأدان السفير أبو زيد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، مجددًا التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف، بأن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجةً وخطورةً، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.

