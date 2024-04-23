حزب الله يعلن تنفيذ هجوم على مقر لواء جولاني

أعلن حزب الله أنه شن هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء "جولاني" ومقر وحدة "إيجوز 621" في ثكنة "شراغا" شمال ‏مدينة عكا وأصابت أهدافها بدقة ردًا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين.

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال أن الدفاع الجوي اعترض هدفين جويين فوق البحر في شمال إسرائيل، وذلك بعد تفعيل أجهزة الإنذار في كريات وعكا والجليل الغربي عقب تسلل طائرات.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن في بيان الإثنين الماضي، أنه نفذ قصفا بالمدفعية استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا في الجليل الغربي.

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والأحد أعلن حزب الله اللبناني، أن قواته استهدفت التجهيزات التجسسية في محيط ثكنة دوفيف الإسرائيلية مما أدى إلى تدميرها.



اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

من جانبها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان، مشيرة إلى سقوطها في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي من جنوب لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار في الممتلكات الزراعية في أفن مناحم عقب سقوط عدد من الصواريخ.



يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف صباحا موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف انتشارا ‏للجنود الإسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏



المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال



وأكد حزب الله في بياناته أن الاستهدافات تأتي في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

من جهة أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي كفرشوبا وكفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان. وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه بلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وألقي جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء قرى القطاعين الغربي الأوسط من جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور.

وشهدت أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت للعاصمة بيروت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

