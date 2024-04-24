الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسة

باحث سياسي: فشل الاحتلال الذريع في حرب غزة خطر كبير على الصهيونية

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

قال أشرف العجرمي، الكاتب والباحث أن الفشل الذريع في حرب غزة ضد الفصائل الفلسطينية وعدم تحقيق أي من الأهداف التي أعلنتها الحكومة للحرب على غزة سيكون له تأثير كبير وخطير على جوهر الفكرة الصهيونية وهجرة اليهود إلى فلسطين. 

اهتزاز الثقة في الجيش الإسرائيلي 

وأوضح أن هناك فقدان للثقة في الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر أصبحت تقوض أهم ركائز الدعاية الصهيونية القائمة على فكرة أن إسرائيل تمثل الوطن القومي ليهود العالم والملاذ الآمن لهم. 

وتابع: إسرائيل تتحول مع الوقت واستمرار الاحتلال وهزائم الجيش إلى تغير مكانة إسرائيل المعنوية في العالم، من دولة كانت تعتبر ظلمًا واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط وتنتمي لثقافة العالم الحر ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى دولة تمارس جرائم حرب وإبادة جماعية ضد شعب فلسطين الذي هو ضحية جرائم غيره ارتكبها.

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نهاية حكومة اليمين العنصري المتطرف 

أضاف: لم تعد إسرائيل بعد حكومة اليمين العنصري المتطرف وحرب الإبادة في غزة الدولة التي عرفها العالم قبل السابع من أكتوبر، ولم يعد أمامها حتى تنقذ نفسها من الهلاك إلا المبادرة فورًا بوقف الحرب في غزة والتخلي عن مشروعها الدموي. 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم بقطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99 وقال الجيش في بيان له، إنه قد تم تجهيز الألوية التي عملت حتى الآن على الحدود الشمالية في الأسابيع الأخيرة لمهمتها في قطاع غزة.

استعدادات العمليات في قطاع غزة

وأضاف جيش الاحتلال: “في إطار الاستعداد للعمليات في قطاع غزة، قام لواء كرملي (2) من لواء همبيتس (146) ولواء يفتاح (679) من لواء باشان (210) بتعزيز كفاءتهما في سلسلة من التدريبات في شمال وجنوب غزة”.

وأشار إلى أن قوات الجيش تدربوا على تقنيات القتال وتعلموا أهم الدروس والعبر من القتال والمناورات التي شهدها قطاع غزة حتى الآن.

سيناريوهات مختلفة بقيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أن لواء كرملي (2) أجري مناورة في شمال غزة، تدرب خلالها مقاتلو فريق اللواء القتالي على سيناريوهات مختلفة بقيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي (MLA).

وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

مشروع قانون المساعدات

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.

وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

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الفصائل الفلسطينية حرب غزة الجيش الإسرائيلي حكومة اليمين العنصري الصهيونية فلسطين
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