بلينكن: غزة تواجه وضعًا إنسانيًا مروعًا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن سكان قطاع غزة يواصلون مواجهة "وضع إنساني مروع".

100% من سكان غزة يتعرضون للجوع

وأضاف بلينكن في منشور عبر حساب وزارة الخارجية على منصة إكس: "يجب أن تكون المساعدة الإنسانية أولوية ويجب أن تستمر".

وأوضح: "100% من سكان غزة يتعرضون لمستويات شديدة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا يمكننا، ولا يجب أن نسمح باستمرار ذلك".

وبعد مرور 201 يوم على بدء إسرائيل حربها ضد غزة، أصبح نصف سكان القطاع يعانون من الجوع.

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برنامج الأغذية العالمي الأممي

وبحسب برنامج الأغذية العالمي الأممي، فإن مليون شخص في غزة بحاجة للمساعدات الغذائية الضرورية.

وتدفق المساعدات إلى غزة مقيد بسبب اعتراضات إسرائيل وعراقيلها الكبيرة المفروضة على المعابر الحدودية، رغم الدعولت الدولية لتسهيل حركة فرق الإغاثة في جميع مناطق القطاع.

التجويع سلاح اسرائيل لمعاقبة الفلسطنيين

وكشفت دراسة حقوقية نشرت نتائجها أمس الثلاثاء، أن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع في ظل ما قالت إنه استخدام إسرائيل التجويع سلاحًا لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين.