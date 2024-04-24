الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بلينكن: غزة تواجه وضعًا إنسانيًا مروعًا

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن سكان قطاع غزة يواصلون مواجهة "وضع إنساني مروع".

100% من سكان غزة يتعرضون للجوع

وأضاف بلينكن في منشور عبر حساب وزارة الخارجية على منصة إكس: "يجب أن تكون المساعدة الإنسانية أولوية ويجب أن تستمر".
وأوضح: "100% من سكان غزة يتعرضون لمستويات شديدة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا يمكننا، ولا يجب أن نسمح باستمرار ذلك". 

وبعد مرور 201 يوم على بدء إسرائيل حربها ضد غزة، أصبح نصف سكان القطاع يعانون من الجوع.

Advertisements

برنامج الأغذية العالمي الأممي

وبحسب برنامج الأغذية العالمي الأممي، فإن مليون شخص في غزة بحاجة للمساعدات الغذائية الضرورية.

وتدفق المساعدات إلى غزة مقيد بسبب اعتراضات إسرائيل وعراقيلها الكبيرة المفروضة على المعابر الحدودية، رغم الدعولت الدولية لتسهيل حركة فرق الإغاثة في جميع مناطق القطاع. 

التجويع سلاح اسرائيل لمعاقبة الفلسطنيين 

وكشفت دراسة حقوقية نشرت نتائجها أمس الثلاثاء، أن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع في ظل ما قالت إنه استخدام إسرائيل التجويع سلاحًا لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين. 

بسبب حرب غزة، الـ FBI يحذر من هجوم إرهابي كبير يماثل ما حدث في كروكوس الروسية

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة بلينكن المعابر الحدودية معاقبة المدنيين الفلسطينيين

مواد متعلقة

اعتقال أكثر من 100 شخص تظاهروا أمام منزل زعيم الديمقراطيين بالشيوخ بسبب غزة (فيديو)

بسبب حرب غزة، الـ FBI يحذر من هجوم إرهابي كبير يماثل ما حدث في كروكوس الروسية

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)

فجرتها المصرية نعمت شفيق.. طوفان غضب ضد حرب غزة في الجامعات الأمريكية (فيديوجراف)

برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

ادفع هذا المبلغ شهريا، الكهرباء تعلن خطوات تقسيط تركيب العدادات مسبقة الدفع

انخفاض جديد، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-4-2024

زيادة جديدة في أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

أخبار مصر: انخفاض سعر القمح المستورد والمكرونة، رقم قياسي لدرجة الحرارة بمصر، خبر سار عن الذهب، وصدمة بسبب إمام عاشور

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

نقيب الأطباء: الحبس عامين للمعتدي على طبيبة بدمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

أطعمة تساعد على النوم الجيد في عز الحر

الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

سعر علية الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ماذا حدث لدور العبادة في غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم هجر المسلم أخاه فوق 3 ليالي؟، دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية