إصابة 8 خلال 24 ساعة، جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد الجيش إصابة 3294 جنديا منذ 7 أكتوبر بينهم 1583 أصيبوا خلال العملية البرية.

خسائر جيش الاحتلال في غزة

وأوضح أن 512 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب.

وتابع 258 ضابطا وجنديا لا زالوا يعالجون بعد أصابتهم بغزة جروح 24 منهم خطيرة.

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الأثنين بدء عدوان عسكري في الممر الفاصل بين شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

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قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن حركة حماس تسعى إلى تقسيم إسرائيل وتتشدد في موقفها لكن تل أبيب سترد بحزم.

وأضاف نتنياهو: "الأيام المقبلة ستشهد زيادة الجهود العسكرية والدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح الأسري الإسرائيليين".



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد خلالها 54 مواطنا وأصيب 104 آخرون".



العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس



في سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين: "أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، أدت إلى هدم نحو نصف المنازل أو تعرضها لأضرار كبيرة".

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها: "أن العملية العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية بالمخيم مما أدى لانقطاع خدمات الماء والكهرباء".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي السياق ذاته قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس 25 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.



بلجيكا تدعو إلى وقف التصعيد في غزة



واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على غزة، قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، اليوم الإثنين: حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام وننتظر مؤتمرا تحضيريا لذلك".

وأضافت لحبيب: "لا تكفي الدعوة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات لغزة، والقتل مستمر.يجب ألا ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها".

وتابعت: "يجب ألا نسمح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في الوضع في غزة، العقوبات على المستوطنين العنيفين لا تكفي، وعلينا فرضها على الذين يسلحونهم ويدافعون عنهم".

