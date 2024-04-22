الإثنين 22 أبريل 2024
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خارج الحدود

اعتقال عشرات الطلاب في جامعة ييل الأمريكية بسبب غزة

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

اعتقلت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، عشرات الطلاب في جامعة ييل بالولايات المتحدة، كما فضت اعتصاما منددا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان  اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن  جيش  الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد خلالها 54 مواطنا وأصيب 104 آخرون".

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العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس

في سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير اليوم الإثنين أن "العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، أدت إلى هدم نحو نصف المنازل أو تعرضها لأضرار كبيرة".

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن "العملية العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية بالمخيم مما أدى لانقطاع خدمات الماء والكهرباء".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي السياق ذاته قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس 25 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

 

بلجيكا تدعو إلى وقف التصعيد في غزة

واستنكرا للعدوان الإسرائيلي على غزة، قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، اليوم الإثنين: حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام وننتظر مؤتمرا تحضيريا  لذلك".

وأضافت لحبيب: "لا تكفي الدعوة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات لغزة، والقتل مستمر.يجب ألا ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها".

وتابعت: "يجب ألا نسمح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في الوضع في غزة، العقوبات على المستوطنين العنيفين لا تكفي، وعلينا فرضها على الذين يسلحونهم ويدافعون عنهم".

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جامعة ييل الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية غزة قطاع غزة العدوان على غزة

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