تقارير تكشف علاقة تايلور سويفت بـ جو آلوين وسر أغنية LOML

تايلور سويفت ، ذكرت تقارير صحفية، أن الممثل البريطاني، جو آلوين، هو حب حيّاة تايلور سويفت، المعني به أغنيتها الجديدة "LOML"، التي طرحتها منذ أيام، ضمن أغنيات ألبومها الجديد The Tortured Poets Department.

وأشارت التقارير الصحفية، الى أن كلمات اغنية LOML، تتطابق مع علاقة جو وتايلور، التي استمرت لـ ٦ سنوات، وكانت ستصل للخطبة الثنائي، قبل أن يقرر جو الأنفصال فجأة عن تايلور.

ميسي يلغي متابعة جو آلوين بسبب ألبوم تايلور سويفت

وتسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي في ضجة قوية في أوساط معجبي المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، وذلك بعدما قرر إلغاء متابعة صديقها السابق "جو ألوين" على حسابه في موقع "إنستجرام".

Advertisements

وقرر ميسي الذي يجمع حسابه على إنستجرام عشرات الملايين من المتابعين، إلغاء متابعة "جو ألوين" الممثل البريطاني الذي انفصل عن تايلور سويفت بعد 6 سنوات من المواعدة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الممثل البريطاني الذي لعب دور البطولة في عدة أفلام شهيرة، اكتشف أن بعض الأغاني في ألبوم تايلور سويفت الجديد انتقدت علاقتها به التي كانت نهايتها بطريقة غير مألوفة في أبريل 2023.

لكن تزامن إصدار سويفت ألبوم جديد يذكر تفاصيل علاقتها مع ألوين، بإلغاء النجم الأرجنتيني لنادي إنتر ميامي، متابعة جو ألوين، أثار تكنهات وسط معجبيها من أن يكون موقف ميسي كان متعمدًا.

ولاحظ معجبو المغنية الأمريكية أن أسطورة منتخب الأرجنتين ميسي قد ألغى متابعة ألوين على منصة إنستجرام في أعقاب إصدار الألبوم، فيما تهاطلت ردود الأفعال التي أشادت بموقف القائد الحالي لإنتر ميامي، على الرغم من أنه لا يوجد ما يؤكد أن ميسي قد قام بحذف ألوين ردًّا على انقطاع علاقته بتايلور سويفت.

ألبوم تايلور سويفت الجديد

وطرحت المغنية تايلور سويفت، رسميا ألبومها The Tortured Poets Department، في ٢٠ أبريل ٢٠٢٤.

وجاءت قائمة أغاني ألبوم تايلور سويفت الجديد كالتالي:"ـ



Fortnight (ft. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer Florida!!! (ft. Florence + The Machine)

Guilty as Sin

What’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow The Manuscipt (Bonus Track)

جامعة هارفارد تبحث عن مساعدي تدريس لمادة تايلور سويفت

في سياق متصل، تبحث جامعة هارفارد عن مساعدي تدريس لدورة جديدة، تطلقها خلال الربيع، تدور حول المغنية وكاتبة الأغاني النجمة تايلور سويفت وتأثيرها العالمي.

وجهت مدربة الدورة ستيفاني بيرت، نداء للمساعدة على التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقًا باسم Twitter، ودعت المهتمين لإرسال رسالة لها.

وقال بيرت: "إن دورة تايلور سويفت الخاصة بنا في جامعة هارفارد تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أننا نحتاج إلى مساعدين تدريس إضافيين.. إذا كنت تعيش في مترو بوسطن/بروفيدنس، وتحب تاي، ولديك مؤهلات أو خبرة لتدريس دورة جامعية مكثفة في الكتابة، فرسائلي المباشرة مفتوحة."

وأوضحت بيرت أن طلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد يحصلون على الأولوية الأولى في الأدوار، لكن الجامعة تبحث عن مساعدة خارجية للفصول الدراسية الشعبية.

تدريس مادة تايلور سويفت

وأصبحت مسيرة الفنانة الأمريكية تايلور سويفت وأغنياتها مادةً جامعيةً تُدرس، ليحصل الطلاب في ختام الفصل الجامعي على شهادات.

وتعتبر جامعة "ستانفورد"، هي ثاني جامعة تبتكر تدريس مادة تايلور سويفت، حيث أصبح بإمكان طلاب كاليفورنيا المشاركة في دورات مكثّفة أطلق عليها تسمية ""All Too Well (Ten Week Version). وتستمر لمدّة 10 أسابيع لتحليل كلمات أغنيات تايلور سويفت التي تواصل انتشارها بنجاح بشكلٍ كبير حول العالم.

وأُطلق على هذه الدورة تسمية "All Too Well" نسبةً إلى أغنية أصدرتها سويفت عام 2021 تحديثًا للنسخة الأصلية من الأغنية التي صدرت عام 2012.

وتعدّ هذه الدورة جزءً من دورات تعدّها جامعة ستانفورد بهدف فتح مواضيع جديدة أمام الطلاب لخوض آفاقٍ جديدة.

جدير بالذّكر أنّها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن دورة دراسية عن المغنية تايلور سويفت، فسبق أن أطلق معهد كلايف ديفيس في جامعة نيويورك دورة عن سويفت في عام 2022، استمرت 3 أشهر، وتناولت رحلة نجاح الفنانة والخطوات التي اعتمدتها لصعود سلم الشهرة والنجاح.

Billboard تختار تايلور سويفت كأفضل مغنية بوب في 2023

في سياق متصل، اختارت مجلة Billboard، الرائدة في عالم الموسيقى، النجمة تايلور سويفت، لتكون أفضل فنانة بوب في عالم ٢٠٢٣، وذلك لما حققته من نجاحات، وأرقام قياسية، في عالم الموسيقى خلال هذا العام، علاوة على النجاح الكبير لجولتها الموسيقية، التي شملت ١٧ دولة حوّل العالم.

تايلور سويفت تربح 100 مليون دولار من Spotify خلال عام 2023

كشفت تقارير صحفية، أن المغنية تايلور سويفت، حققت أرباحا تبلغ ١٠٠ مليون دولار، من برنامج الاستماع الشهير Spotify، خلال عام ٢٠٢٣ فقط، وهو ما يجعلها الفنانة الوحيدة في التاريخ التي تحقق هذه الأرباح خلال عام واحد فقط.

رسميًّا.. المغنية تايلور سويفت تصبح مليارديرة

في سياق متصل، ذكر تقرير صحفي لـ بلومبرج نيوز، أن المغنية الشهير تايلور سويفت، أصبحت رسميا، مليارديرة، بعد أن وصلت ثروتها الصافية لـ 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الصحفي، أن جولة تايلور سويفت الأخيرة Eras Tour، حققت أموالًا تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة، كما أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعًا لهذا العام، علاوة على الإيرادات القياسية التي حققها فيلمها التسجيلي الأخير والذي تخطت الـ ١٢٥ مليون دولار أمريكي.

ترافيس كيلسي يخطط للسفر مع تايلور سويفت في جولتها الدولية

وأكدت عدد من التقارير الفنية، أن لاعب كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، يخطط للسفر مع حبيبته الجديدة تايلور سويفت، عندما تبدأ المواعيد الدولية لجولتها الغنائية Eras Tour.

وقال مصدر لـ ET: "ترافيس وتايلور معا دائما... إنهم جادين جدًا بشأن حياتهم المهنية، والعاطفية، ويريدان إظهار الدعم لبعضهما البعض كلما أمكن ذلك".

اتحاد كرة القدم يغازل تايلور سويفت

وذكرت مصادر موثوقة من داخل اتحاد كرة القدم الأمريكي، أن الاتحاد يغازل النجمة تايلور سويفت، لقبول طلبهم، لتقديم عرض Super Bowl Halftime في المستقبل، وذلك بعد رفضها تقديم العرض هذا العام، ليتم اختيار المغني آشر بدلا منها.

وكشف عدد من المسئولين التنفيذيين في الشبكات التليفزيونية، أن اتحاد كرة القدم الأمريكي، دفع مبالغ مالية، للشبكات، كمقابل لبث عرض ترويجي لفيلم تايلور سويفت الجديد، "Taylor Swift: The Eras Tour"، خلال إذاعة مباريات كرة القدم يومي الأحد والإثنين.

علاقة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

فيما نشرت عدد من المواقع الأمريكية، تفاصيل جديدة حول العلاقة العاطفية الجديدة، للمغنية تايلور سويفت، مع لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

وكشف موقع ET الشهير، أن لاعب الكرة ترافيس كيلسي، استأجر مطعمًا بأكلمه، لتايلور سويفت وفريقه الليلة الماضية، حيث احتفلا معًا بفوزهم بالمباراة الأخيرة التي لعبها الفريق.

كما قالت أحد المصادر لـ ET، إن تايلور سويفت، معجبه جدا بترافيس كيلسي، لأنها تريد رجلًا ناجحا في مسيرته المهنية، ويفعل ما يريده، ويدعمها ويفهمها، وترافيس كيلسي يمتلك جميع هذه الصفات.

فيما شهدت مبيعات، قمصان ترافيس كيلسي، ارتفاعًا بنسبة 400٪ تقريبًا في المبيعات بعد أن حضور تايلور سويفت مباراته، وفقًا لتقارير TMZ.

وكانت تايلور سويفت، حرصت مؤخرًا على حضور مباراة ترافيس كيلسي، وظهر الثنائي، وهما يغادران معًا بعد انتهاء المباريات.