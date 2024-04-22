عبرت خط المرمى، حارس برشلونة يسخر من عدم وجود تكنولوجيا متوفرة في الدوريات الأخرى

ريال مدريد ضد برشلونة، انتقد مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، حدثا مثيرا للجدل في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وقع مساء أمس الأحد.

وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية للبارسا، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها باستكمال اللعب.

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وقال تير شتيجن في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: "يا له من عار أنهم لم يتمكنوا من إيجاد زاوية للتحقق من هدف يامال".

وأضاف: "هذه الصناعة تتحرك بأموال كبيرة، ولا أستطيع فهم كيف يتعذر توفير المال لتنفيذ تكنولوجيا خط المرمى التي تتوفر في الدوريات الأخرى".

وبشأن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد كوبارسي لصالح فاسكيز، وجاء منها الهدف الأول ريال مدريد، علق: "أعتقد أن فاسكيز كان ذكيا في ركلة الجزاء، وأظن أنه حاول البحث عنها".

وأتم: "كان كل شيء لصالحنا، ولكننا لم نتمكن من الحصول على الثلاث نقاط في النهاية".

وعلى صعيد آخر، حقق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال الانتصار بنتيجة 3-2 على الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

رقم مميز لفينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإنه منذ ظهور فينيسيوس مع ريال مدريد في موسم 2018-2019، لم يسجل أي لاعب من أي فريق، مجموعة من الأهداف ضد برشلونة في مختلف المسابقات أكثر منه (7 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما).

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما تواجد على دكة البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، تشوامينيز

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.