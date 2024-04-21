الدوري الإسباني، ريال مدريد يخطف الفوز من أنياب برشلونة في الوقت القاتل (فيديو)

كلاسيكو الأرض، انتهت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بفوز النادي الملكي 3-2 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

وسجل برشلونة هدف التقدم عن طريق كريستنسين بالدقيقة 5 عمر اللقاء.

ثم سجل فينيسيوس جونيورز لاعب ريال مدريد هدف التعادل لصالح فريقه في مرمى برشلونة بالدقيقة 16 لتصبح النتيجة 1-1.

بعدها سجل فيرمن لاعب برشلونة الهدف الثاني في مرمى ريال مدريد في الدقيقة 70.

قبل أن يتعادل لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد لفريقه بالدقيقة 72.

وقبل دقيقة واحدة من انتهاء المباراة سجل بيلينجهام هدف الفوز للنادي الملكي ليهديه النقاط الثلاث

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

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خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما يتواجد على دكة البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني

فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، تشوامينيز

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.