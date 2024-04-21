الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يخطف الفوز من أنياب برشلونة في الوقت القاتل (فيديو)

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

كلاسيكو الأرض، انتهت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بفوز النادي الملكي 3-2 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

وسجل برشلونة هدف التقدم عن طريق كريستنسين بالدقيقة 5 عمر اللقاء.

ثم سجل فينيسيوس جونيورز لاعب ريال مدريد هدف التعادل لصالح فريقه في مرمى برشلونة بالدقيقة 16 لتصبح النتيجة 1-1.

 

بعدها سجل فيرمن لاعب برشلونة الهدف الثاني في مرمى ريال مدريد في الدقيقة 70.

 

قبل أن يتعادل لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد  لفريقه بالدقيقة 72.

وقبل دقيقة واحدة من انتهاء المباراة سجل بيلينجهام هدف الفوز للنادي الملكي ليهديه النقاط الثلاث

الصورة

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد.

 

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

Advertisements

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما يتواجد على دكة البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

 

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني

فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، تشوامينيز

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.

الصورة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني برشلونة أمام ريال مدريد تشكيل برشلونة برشلونة فينيسيوس جونيورز كريستينسن كلاسيكو الارض لاعب ريال مدريد نادي برشلونة

مواد متعلقة

الكلاسيكو، فاسكيز يسجل التعادل لريال مدريد في شباك برشلونة

الكلاسيكو، برشلونة يتقدم على ريال مدريد بالهدف الثاني بأقدام فيرمن

الكلاسيكو، تعادل إيجابي بين ريال مدريد وبرشلونة في الشوط الأول (فيديو)

الكلاسيكو، فينيسيوس يسجل هدف التعادل لـ ريال مدريد في شباك برشلونة

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

إعلام عبري: إصابتان في عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة (فيديو)

سيد معوض: نتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي جيدة لكنها غير مطمئنة

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية