رضا عبد العال: حمزة المثلوثي كان خارج الخدمة أمام دريمز

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك افتقد لمسات ناصر ماهر السحرية في مباراة دريمز الغاني بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن فريق الزمالك تأثر بغياب ناصر ماهر "فقط" أمام دريمز الغاني في مباراة الفريقين ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ووضح دوره الكبير في مباراة الأهلي في الدوري".

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وتابع: "حمزة المثلوثي كان خارج الخدمة أمام دريمز الغاني ولم يقدم الأداء المنتظر منه في المباراة".

مباراة الزمالك ودريمز الغاني



وتعادل نادي الزمالك مع فريق دريمز الغاني، سلبيا بدون أهداف مباراة الفريقين، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقامة على استاد القاهرة الدولي.

ليتأجل الحسم لمباراة الإياب الأسبوع المقبل في غانا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.



القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني



تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.