طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

حادث مثير للذعر بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما تمكن طفل من الحصول على مسدس وأطلق النار على نفسه.

طفل أمريكي يطلق النار على نفسه



وقالت شرطة مدينة وارن بولاية مشيجان الأمريكية إن طفلًا يبلغ من العمر 8 سنوات في "حالة حرجة" بعد أن أطلق النار على نفسه بمسدس تعتقد الشرطة أنه لم يكن مؤمنًا.

وقال أحد الجيران بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، ريكاردو لاثام، إنه "سمع صوت دوي، وبعدها سمع شخصًا ما يقول: يا إلهي"، بينما كان ذلك الصبي قد أطلق النار على وجهه.

من جانبه، قال الملازم جريج بولتون: "كان الطفل لا يزال على قيد الحياة ولا يزال يتنفس ولا يزال واعيًا عندما وصلنا".

وتم نقل الطفل إلى مستشفى محلي، حيث لا يزال في حالة حرجة. ويبحث المحققون الآن في كيفية تمكن هذا الصغير من الوصول إلى السلاح.



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