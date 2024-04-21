الاحتلال يطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات على وحدة نيتساح يهودا

طلب عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وأثارت التقارير بشأن العقوبات الأمريكية المرتقبة على "نيتساح يهودا" قلقا في دولة الاحتلال، وعلق عليها كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نتنياهو يتوعد بتوجيه ضربات موجعة للغاية لحركة حماس

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ قليل، إن تل أبيب ستوجه قريبا ضربات إضافية لحركة حماس وستكون موجعة جدا.

Advertisements

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية صرح نتنياهو: بالأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس.

وأضاف نتنياهو: "سأحارب كل من يعتقد أن بإمكانه فرض العقوبات على الجيش الإسرائيلي".

عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية

وعلق جيش الاحتلال اليوم الأحد على الأخبار المتداولة حول فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية.

وقال جيش الاحتلال إنه لا علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".

انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية

وقال: بعد التقارير حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد إنه لا علم له بهذا الأمر.. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته.

وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت 3 مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

ويحظر قانون أمريكي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

