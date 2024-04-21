المستشار الألماني يدعو نتنياهو لتجنب التصعيد في المنطقة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو إلي ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة، وفقا لشبكة الجزيرة القطرية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن أولاف شولتز، اتصل هاتفيا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وناقش معه الوضع في المنطقة.

عقوبات أوروبية علي إيران

وأضاف المتحدث إلى أن شولتز أطلع نتنياهو على قرار المجلس الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن مشروع إيران الصاروخي "يعرض العالم للخطر"، ودعا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه.

Advertisements

استعراض قدرات إيران العسكرية

بدوره، قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد، إن “عمليتنا ضد إسرائيل هدفها استعراض قدرات إيران العسكرية وإرادة شعبها على الساحة الدولية”.

وأضاف المرشد الإيراني: "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والصواريخ التي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية، وقواتنا المسلحة نفذت هذه العملية بأقل تكلفة وحققت إنجازات كبيرة، وهذا تم بحكمة عالية وبدقة كبيرة".

التصعيد بين إيران وإسرائيل

وبدأ التصعيد الأخير بين الدولتين في الأول من أبريل الجاري، عندما قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأسفرت العملية عن مقتل جنرالين وخمسة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، وردَّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وصباح الجمعة الماضية، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.