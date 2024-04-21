الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

المرشد الإيراني: هذا كان الهدف من هجومنا العسكري ضد إسرائيل

المرشد الإيراني علي
المرشد الإيراني علي خامنئي، فيتو

 قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد، إن “عمليتنا ضد إسرائيل هدفها استعراض قدرات إيران العسكرية  وإرادة شعبها على الساحة الدولية”.

وأضاف المرشد الإيراني: "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والصواريخ التي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية، وقواتنا المسلحة نفذت هذه العملية بأقل تكلفة وحققت إنجازات كبيرة، وهذا تم بحكمة عالية وبدقة كبيرة".

وزير الخارجية الإيراني يقلل من قيمة الرد الإسرائيلي

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة الماضية، إن إيران سترد على الفور وعلى "أقصى مستوى" إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها.

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وذكر عبد اللهيان، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن. بي. سينيوز": "إذا أرادت إسرائيل القيام بمغامرة أخرى وعملت ضد مصالح إيران، فإن ردنا التالي سيكون فوريًّا وعلى أقصى مستوى".

وتعليقًا على "ضربة أصفهان"، أوضح وزير الخارجية الإيراني: "ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة.. لقد كان أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفالنا - وليس طائرات بدون طيار".

كما أشار إلى أن "إيران لا تخطط للرد، ما لم تشن إسرائيل هجومًا كبيرًا".

 

التصعيد بين إيران وإسرائيل

وبدأ التصعيد الأخير بين الدولتين في الأول من أبريل الجاري، عندما قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

 وأسفرت العملية عن مقتل جنرالين وخمسة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، وردَّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وصباح الجمعة الماضية، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

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المرشد الايراني علي خامنئي إسرائيل إيران وزير الخارجية الإيراني

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