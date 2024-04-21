أخبار الحوادث اليوم، هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك، حبس إنجي حمادة عامًا، وتأييد حكم حبس المتهم بتلحين القرآن

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مخالفات مرورية تعرضك للحبس، أنواع مخالفات المرور وأسعارها، لائحة المخالفات المرورية، ماهي مخالفات السيارات، جنح المرور، قيمة مخالفة تعطيل حركة المرور، عقوبة الحبس في قانون المرور، مضاعفة مخالفات المرور، مخالفات لا يجوز التصالح فيها، وغيرها من التساؤلات عبر محركات البحث، وفى إطار « خدمتك فى فيتو» نوضح تفاصيل مخالفات مرورية تعرضك للحبس.

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ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على هاكرز لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة ببعض المواطنين على موقع "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية تصل لـ 3 آلاف جنيه وتضمنت نص الرسالة:" حولى 3 آلاف جنيه ضرورى دلوقتى".

تنظر محكمة جنح حدائق القبة، أولى جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين بتهمة سب وقذف محامٍ، وتهديده بالخطف بجلسة 6 مايو المقبل.

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ "حرس الثورة" لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بتعاطي الأقراص المخدرة، وذلك بعد ضبطها في القضية الشهيرة في فيديو المطبخ مع كراون مشاكل.

أيدت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الأحد، حكم حبس المتهم بواقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى 6 أشهر بتهمة ازدراء الأديان مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر بالرصاص على يد آخرين بسبب خلافات سابقة بمحافظة قنا، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبي الواقعة.

حصلت “فيتو” علي أول فيديو للحظة وصول فتاة فوه واستقبال الأهالي لها، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، من إعادتها إلى أسرتها بعد اختفائها في ظروف غامضة بمدينة فوه.

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة استخراج جوازات السفر vip من المولات التجارية في إطار أعمال التطوير والتحديث المستمر التي تشهدها كافة قطاعات الوزارة الخدمية.

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