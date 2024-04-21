الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

تأييد حكم حبس المتهم بتلحين القرآن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ

ملحن القران علي العود
ملحن القران علي العود

أيدت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الأحد، حكم  حبس  المتهم بواقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى 6 أشهر بتهمة ازدراء الأديان  مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل عبد المنعم الشامي وعضوية المستشارين عمر محسن ومحمود نجيب وبحضور نيابة أحمد عنتر ممثل النيابة وأمانة سر ياسر سمك.

تفاصيل الواقعة 

وجاءت تفاصيل الواقعة أن «حجازي»  ظهر في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية، لحنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

بلاغ لنيابة النزهة بتهمة ازدراء الأديان 

وكان محامٍ تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزائية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية؛ لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.

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وقال المحامي صاحب الدعوى، إن المتهم أساء إلى الذات الإلهية إذ أنه جعل الكتاب السماوي في قالب موسيقي، وبأفعاله تلك أثار غضب المسلمين وحرض على العنف.

اعتذار من صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

كما أن حجازي قدم اعتذارًا جاء نصه: «أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازي إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفى مقدمتهم الأزهر الشريف، ونقابة قراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم- عن الخطأ الذي وقعت فيه».

وأضاف: «أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل، ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي».

وتابع: «على هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف، وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم، وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله».

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