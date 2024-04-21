6 مايو، نظر استئناف حبس كروان شهرين في سبّ محامٍ
تنظر محكمة جنح حدائق القبة، أولى جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين بتهمة سب وقذف محامٍ، وتهديده بالخطف بجلسة 6 مايو المقبل.
محامي بالنقض تقدم ببلاغ يتهم مشاكل بسبه
تقدم المحامي سامح ثابت قناوي المحامي بالنقض ببلاغ يتهم فيه كروان مشاكل بسبه وقذفه وتهديده بالخطف في فيديوهات نشرها عبر حسابه في التيك توك.
اعترافات المتهم
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة عن الملابسات الكاملة لاتهام التيك توكر كروان مشاكل بسب وقذف محام وتهديده بالخطف واعترافات المتهم في الواقعة.
هدد كروان المحامي بالخطف والإيذاء
وأضاف المحامي سامح القناوي، أنه اختصم التيك توكر كروان مشاكل في دعواه، لسبه وقذفه عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك وهدده بالخطف والإيذاء.
الجنح تقضي بحبس كروان شهرين
وقضت المحكمة بالحبس لمدة شهرين في الجنحة رقم 12160 لسنة 2023 على كروان مشاكل، والمتهم فيها بالسب والقذف والتهديد، حيث قدم المحامي حافظة مستندات تحتوي علي التهم، وطلب توقيع أقصى عقوبة على كروان مشاكل - بحسب تأكيده - لافتا إلى أن الحكم صدر بمعاقبة المتهم لمدة شهرين مع الشغل.
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