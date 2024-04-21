تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة - المنوفية) من ضبط 7 لصوص لسرقة مسجد وسيارة ودراجة نارية في المنوفية والجيزة.

وفي مديرية أمن الجيزة؛ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر عقب استدراج قائدها عبر أحد التطبيقات.

وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة"تم ضبطه")، وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

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ضبط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في المنوفية والجيزة

كما ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أطفيح، لحيازتهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- دراجة نارية "بدون لوحات " مُبلغ بسرقتها).

واعترفا بحيازتهما للسلاحين الناريين بقصد الدفاع وأضاف أحدهما بارتكابه واقعة سرقة الدراجة النارية المضبوطة بدائرة مركز شرطة بنى سويف.



وفي مديرية أمن المنوفية؛ ضبط عاملَين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة السادات حال قيامهما بسرقة بعض المهمات من غرفة ملحقة بأحد المساجد بدائرة المركز وبحوزتهما (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – بعض المهمات المستولى عليها).

واعترفا المتهمين بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.