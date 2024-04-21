ضبط هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب أموالا من أصدقاء الضحايا

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على هاكرز لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة ببعض المواطنين على موقع "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية تصل لـ 3 آلاف جنيه وتضمنت نص الرسالة:" حولى 3 آلاف جنيه ضرورى دلوقتى".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاستيلاء على الحسابات الخاصة بالمواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بكافة أشكالها.