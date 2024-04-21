الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

مقتل عامل وإصابة آخر بوابلا من الرصاص في مشاجرة بقنا

مقتل عامل وإصابة
مقتل عامل وإصابة اخر بوابلا من الرصاص فى قنا

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر بالرصاص على يد آخرين بسبب خلافات سابقة بمحافظة قنا، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبي الواقعة. 

مقتل عامل وإصابة آخر بوابلا من الرصاص في قنا

تلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها كلٍ من عاملين مصابين بطلقات نارية ووفاة أحدهما - مقيمان بدائرة المركز.

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وبسؤال شقيقة المتوفـى اتهمت عاملان، مقيمان بدائرة المركز بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم.

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وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم بمسكنه بندقية آلية وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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