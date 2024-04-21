الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

نجحت الأجهزة الأمنية في إعادتها، لحظة وصول فتاة فوه المتغيبة بكفر الشيخ (فيديو)

فتاة فوة، فيتو
فتاة فوة، فيتو

حصلت “فيتو” علي أول فيديو للحظة وصول فتاة فوه واستقبال الأهالي لها، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، من إعادتها إلى أسرتها بعد اختفائها في ظروف غامضة بمدينة فوه.

الأمن يعيد فتاة فوة المتغيبة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أقدمت أسرة الفتاة المتغيبة حبيبة إكرامي بإبلاغ مركز شرطة فوة، باختفائها، وأجرى رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد مطاوع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبحسب أقوال أسرة فتاة فوة بأنها خرجت لحضور الامتحان بمعهد فتيات فوة الأزهري ولكنها لم تحضر واختفت من أمام المعهد، وهرعوا إلى البحث عنها دون جدوى، مما أقدموا على إبلاغ وحدة مباحث فوة والتي بدورها كثفت البحث عن الفتاة حتى تم العثور عليها في مدينة دسوق وإعادة الفتاة إلى ذويها وسط فرحة عارمة من أهلية الفتاة وكذلك قرية قبريط محل إقامة فتاة فوة.

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الفتاة المتغيبة موقع فيتو مدينة دسوق مديرية أمن كفر الشيخ مدينة فوة

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