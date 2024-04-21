الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

المذيعة المغمورة
المذيعة المغمورة إنجي حمادة،فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بتعاطي الأقراص المخدرة، وذلك بعد ضبطها في القضية الشهيرة في فيديو المطبخ مع كراون مشاكل.

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إحالة المذيعة إنجي حمادة للجنايات بتهمة حيازة أقراص مخدرة

وكانت الجهات المختصة، أحالت المذيعة المغمورة إنجي حمادة لمحكمة الجنايات لما نسب إليها من اتهامات بحيازة مخدر التامول.

وقررت جهات التحقيق فصل قضيتها عن قضية البلوجر كروان مشاكل بعد اتهامهما بنشر محتويات غير أخلاقية على موقع التيك توك.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

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وجاء في التحقيق في حالة الإعلامية إنجي حمادة، المعروفة أيضًا باسم سماح مصطفى عبدالفتاح، والتي وُجِدَتُ تسكن في منطقة القاهرة الجديدة وتعمل في مجال الإعلام عدة بلاغات ضدها.

وكشفت التحقيقات مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة، المتهمة بنشر فيديوهات يتضمن فحواها إيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتي تتعدي على قيم ومبادئ وعادات المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والدعارة، بالاشتراك مع أحد الأشخاص يدعي «أحمد السيد» شهرته «كروان مشاكل»، للحصول على أكبر عدد من المتابعين، والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك.

تحقيقات مع المذيعة المغمورة «إنجي حمادة»

وأضافت التحقيقات مع إنجي حمادة، أنه خلال ضبطها تم العثور بحوزتها على 7 أقراص من مخدر «التامول» كان في طيات ملابسها، وتم التحفظ عليها، وأثناء مناقشتها عن تلك المضبوطات والأقراص المخدرة أقرت بحيازتها بقصد التعاطي.

وأوضحت التحقيقات، أنها قامت بنشر مقاطع مرئية في بث مباشر عبر صفحتها عبر في مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، تتضمن السب بألفاظ خادشة، كونها كانت على خلاف مع بعض الأشخاص.

وأشارت التحقيقات مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة، الى أنها كانت تستخدم البث المباشر للتعرف على الرجال واستقطابهم وإشباع رغباتهم الجنسية بمسكنها، وأن ذلك كان بمعاونة «كروان مشاكل»، للتربح السريع عبر نشر الفيديوهات المخلة بالآداب وزيادة عدد المتابعين والمشاهدة.

وتابعت التحقيقات، أن المذيعة أقدمت على إنهاء حياتها بقطع شرايين يدها اليسرى بسكين لتحاول الانتحار قبل ضبطها، وتم العثور بحوزتها على هاتفى محمول محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة.

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الجهات المختصة الأقراص المخدرة قطاع الشرطة المتخصصة محكمة الجنايات مخدر التامول منطقة القاهرة الجديدة موقع التيك توك انجي حمادة

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إحالة المذيعة إنجي حمادة للجنايات بتهمة حيازة أقراص مخدرة

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