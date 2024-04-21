ريال مدريد وبرشلونة، كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة، سيجتمع على الغداء مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قبل مواجهة الكلاسيكو.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد، مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة 32 لليجا.

مائدة طعام تجمع لابورتا وبيريز قبل كلاسيكو الأرض

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هذه هي المقابلة الأولى بعد ثلاثة أشهر من نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، والذي فاز به الميرنجي 4-1.

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وأضافت الصحيفة أن الغداء سيقام وسط توتر في العلاقة بين الناديين.

وأكد لابورتا في تصريحات سابقة، أن العلاقات مع ريال مدريد ليست الأفضل بسبب قضية نيجريرا والضغط الذي تمارسه قناة ريال مدريد على التحكيم.

وقال لابورتا وقتها: "اليوم، لا توجد علاقة جيدة مع مدريد. لأنه ظهر في قضية نيجريرا، وما يفعله هو انحراف".

وأضاف: "يمكنك أن ترى أنهم في ورطة، أنا لا أتفق على الإطلاق مع الطريقة التي يتصرف بها تلفزيون ريال مدريد بشأن هذه القضية، لأنها يمكن أن تغش أيضا في المنافسة.. إنهم لا يتوقفون، لا يتوقفون".

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN sports HD1.

وتعد المواجهة حاسمة في المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة.

وحال فوز ريال مدريد سيرتفع الفارق إلى 11 نقطة، أما إذا فاز برشلونة سيتقلص الفارق إلى 5 نقاط وينعش آماله في المنافسة.

موقعة الكلاسيكو

سيكون عشاق المستديرة كرة القدم مع 90 دقيقة من التشويق والإثارة بين متصدر "الليجا" ريال مدريد برصيد 78 نقطة، والوصيف برشلونة برصيد 70 نقطة.

وتكون هذه المواجهة بمثابة مباراة الستة نقاط، حيث يسعى الريال إلى توسيع الفارق إلى 11 نقطة، بينما يطمح البرسا إلى تقليصه إلى 5 نقاط فقط.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد التقى "الملكي" مع "البلوغرانا" في 187 مباراة بالدوري الإسباني، وحقق الريال الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة، وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف، مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات، وحقق الريال الفوز في 104 مباريات، وفاز برشلونة في 100، وتعادلا في 52 مباراة.

كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

وسيكون برشلونة على موعد مع الهدف 300 في حال هز لاعبوه شباك لونين اليوم الأحد، وكان "البلوجرانا" قد بلغ الهدف 100 في يناير 1962، عندما أحرز ساندور كوتشيس هدف الفوز 3-1 في كامب نو، بينما كان البرازيلي رونالدو صاحب الهدف 200 في مايو 1997 في فوز البارسا على أرضه هذه المرة 1-0.