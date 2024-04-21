كلاسيكو الأرض، قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

كلاسيكو الأرض، أعلن تشافي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة ريال مدريد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

ولم تشهد قائمة برشلونة أي غيابات بخلاف جافي وأليخاندرو بالدي اللذين أصيبا منذ فترة طويلة وسيغيبان لنهاية الموسم الحالي.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

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خط الوسط: أوريول روميو، فرينكي دي يونج، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خطالهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينيا.

ويحل فريق برشلونة ضيفا أمام غريمه ريال مدريد، مساء اليوم الأحد في مباراة كلاسيكو الأرض على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل برشلونة المباراة بعد توديعه مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، حيث تعرض للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الاياب ببرشلونة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الكلاسيكو



حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

وشدَّد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على رغبة فريقه في الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

تصريحات تشافي

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي: " لدينا فرصة للمنافسة على الليجا، وهذا اللقاء الأهم في الموسم. سنواجه فريقًا قويًا خصوصًا بعد الفوز على أفضل فريق في العالم، مانشستر سيتي".

وأضاف: "حماسنا كبير والمنافس قوي. تدربنا جيدًا، وكنا نعاني من آثار الخسارة في دوري الأبطال، لكن الفريق متحمس بشدة للقتال من أجل هذا الدوري".

وتابع مدرب برشلونة: "اضطر ريال مدريد للدفاع أمام مانشستر سيتي، الذي يُعتبر اليوم أفضل فريق في العالم. كان عليهم الدفاع وقاموا بذلك بشكل جيد للغاية. هذه هي المواقف التي يجب على الفريق أن يتقنها، وهو يعرف كيف يفعل ذلك".

وأوضح: "ريال مدريد سيضغط. إنه في ملعبه ويجب أن نكون جريئين للغاية، وهذا هو السيناريو المثالي لإظهار الشخصية. لقد أعددنا للمباراة جيدًا. أعتقد أننا يمكن أن نلعب مباراة جيدة ونفوز. ستكون الدقائق الأولى حاسمة. علينا تهدئة اللعب والضغط العالي".

وكشف: "لقد فازوا كثيرًا لأنهم ممتازون. لا أؤمن كثيرًا بالحظ. أؤمن بالعمل، بالفريق، ليس بالصدفة. ففي السنوات الثلاث الماضية، قام ريال مدريد بإقصاء أفضل فريق في العالم مرتين".

وحول إرهاق لاعبي الريال، أوضح: "هذا أمر أكثر أهمية لهم. نحن في حالة جيدة وأعتقد أننا مستعدون. لا أعتقد أن التعب سيؤثر كثيرًا".

ونوه: "الحديث عن الحكام لا يساعدني. أتمنى أن يمر بلا ملاحظة، وأن يتخذ كل القرارات بشكل صحيح".

وأردف: "يجب علينا أن نحقق تغييرًا في العقلية. أن يتحول هذا الغضب والإحباط والعجز الذي شعرنا به أمام باريس إلى صالحنا. نحن أمام ريال مدريد قوي ومعزز معنويًا بعد هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا".

وكانت مباراة الذهاب حسمت بفوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة



تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN sports HD1.

وتعد المواجهة حاسمة في المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة.