العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية
تمكن علماء صينيون من تصنيع ماسة عيار 3 قراريط من عناصر مادة الكربون الكيميائية المشتقة من زهور "الفاوانيا" الحمراء.
صناعة أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية
وكشف عن هذا الابتكار الجديد أمس خلال حفل نظمته شركة “لويانج تايم بروميس” المتخصصة بصناعة الألماس الاصطناعي، تبرعت خلاله إلى حديقة لويانج الوطنية للفاوانيا.
وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، كانت حديقة الفاوانيا في المدينة قد وافقت في نهاية الشهر الماضي، على تزويد الشركة بزهور الفاوانيا اللازمة لصنع الماسة الفريدة، بما في ذلك بتلات زهور يبلغ عمرها حوالي 50 عامًا.
ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة "لويانج تايم بروميس" وانج جينج فإن قيمة الألماسة تبلغ 300 ألف يوان (حوالى 41 ألف دولار)، وهي مستخلصة من الكربون الحيوي الخاص بزهور الفاوانيا بعد تعريضها لدرجة حرارة وضغط مرتفعين.
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