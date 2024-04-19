الجمعة 19 أبريل 2024
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اقتصاد

أسعار السكر في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم الجمعة

سعر السكر
سعر السكر

تشهد أسعار السكر، اليوم  الجمعة، استقرار نسبيا، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السكر اليوم الجمعة 

وأوضحت البوابة، أنّ أسعار السكر في الأسواق المحلية سجلت نحو 40.50 جنيه للكيلو، بينما يباع السكر في المنافذ والمعارض بـ27 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة. 

بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

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إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

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أسعار السكر في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم الخميس

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