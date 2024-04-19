الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

8 شركات سمسرة تتصدر تداولات البورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 8 شركات للسمسرة تداولات شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع، وجاء فى المقدمة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، تلاها ثاندر لتداول الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 805.9 مليون جنيه، والتجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 712.7 مليون جنيه، واي اف چي هيرميس الدولية للوساطة بقيمة تداول بلغت 521 مليون جنيه، ومباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 483 مليون جنيه، ثم كايرو كابيتال سيكورتيز بقيمة تداول بلغت 476 مليون جنيه، وعربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 437 مليون جنيه، ثم اسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 398 مليون جنيه. 

Advertisements

تداولات نهاية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات،  الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.003 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28%  عند مستوى 29769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31%  عند مستوى 36570 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11%  عند مستوى 12684 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34%  عند مستوى 6844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27%  عند مستوى 9745 نقطة.

Advertisements

تعاملات منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام  التداولات الثلاثاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73%  عند مستوى 29400 نقطة، وهبط  مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 36095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74%  عند مستوى 12544 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 6754 نقطة،  وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51%  عند مستوى  9532 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

 

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات الإثنين الماضي، أولى جلساتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 محدد الاوزان

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

خسارة مذلة لمنتخب الصالات أمام أنجولا 7-3 ويؤجل حسم التأهل للمونديال

محمود الخطيب ونجوم الفن في جنازة عمدة الدراما صلاح السعدني (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي "المحدود" على إيران في 10 نقاط (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية