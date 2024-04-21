الأحد 21 أبريل 2024
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اقتصاد

338.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 338.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 8,194 مليون ورقة منفذة على 600 ألف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 139.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,321 مليون ورقة منفذة على 191 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.05 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 92.95 % خلال الأسبوع. 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.003 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28%  عند مستوى 29769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31%  عند مستوى 36570 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11%  عند مستوى 12684 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34%  عند مستوى 6844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27%  عند مستوى 9745 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  التداولات  الثلاثاء، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه. 
 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73%  عند مستوى 29400 نقطة، وهبط  مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 36095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74%  عند مستوى 12544 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 6754 نقطة،  وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51%  عند مستوى  9532 نقطة

قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع الماضي

 بلغ إجمالي  قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة، الإثنين، أول جلساتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر نحو 52.4 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 894 مليون  ورقة منفذة على 146 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 106.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 644 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 9.09 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 90.91 % خلال الجلسة.

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البورصة المصرية، فيتو

تداولات جلسة الاثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات الإثنين، أولى جلساتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة.

 

 

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