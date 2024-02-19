الإثنين 19 فبراير 2024
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عصام كامل
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أخبار مصر

"فيتو" تكشف في عددها الجديد، كابوس نقص الأدوية

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن كابوس نقص الأدوية وعدد العقاقير غير المتوفرة فى الصيدليات والذي يصل إلى 1000.. وتراكم أصناف دواء وألبان أطفال وأمصال ولقاحات فى الموانى بأكثر من 300 مليون دولار. 

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الأدوية العقاقير الصيدليات ألبان أطفال مليون دولار فيتو جريدة فيتو بوابة فيتو عصام كامل

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