"فيتو" تكشف في عددها الجديد، كابوس نقص الأدوية

تكشف فيتو في عددها الجديد عن كابوس نقص الأدوية وعدد العقاقير غير المتوفرة فى الصيدليات والذي يصل إلى 1000.. وتراكم أصناف دواء وألبان أطفال وأمصال ولقاحات فى الموانى بأكثر من 300 مليون دولار.



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