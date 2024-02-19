الإثنين 19 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

السيسي يستقبل رئيس بيتروليوم البريطانية.. أثنى على حجم استثمارات الشركة المتنامي فى مصر.. وأكد اهتمام الدولة بتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في قطاعي الغاز والبترول

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على هامش مؤتمر "ايجبس ٢٠٢٤"، موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار  الدكتور أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي أثنى على النشاط المميز للشركة، وحجم استثماراتها المتنامي فى مصر، ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق مع جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا الأهمية التى توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال.

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‎كما أشاد الرئيس بعمل الشركة في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية، وخاصةً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

 استكشاف الغاز والبترول في مصر

‎من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن اعتزازه بمقابلة الرئيس السيسي، التي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة على مدار عشرات الأعوام، مشيدًا بالنهج المصري المتوازن لتطوير قطاع الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة استغلالًا للإمكانات المصرية الكبيرة في هذا المجال، مؤكدًا أن هذا النهج هو الدافع الأكبر لحرص الشركة على الشراكة الواسعة مع الدولة باعتبارها أحد أكبر المستثمرين في السوق المصري للطاقة.

وأكد "أوشينكلوس" أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، حيث تضع الشركة مصر كأولوية في مجال الاستكشاف، وذلك لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي، ودعم مساعي الدولة لتصدير الفائض من الطاقة، وهو ما حدا بالشركة للتخطيط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى ١٫٥ مليار دولار في أنشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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