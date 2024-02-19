أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، حيث تراجع سعر البلطي، ليتراوح سعر البلطي ممتاز كبير بين 78 إلى 84 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا، سعر بلطي حجم متوسط من 71 إلى 77 جنيها.

Advertisements

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر قشر بياض من 90 إلى 130 جنيهًا، شيلان من 35 إلى 65 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 35 إلى 65 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 35 إلى 65 جنيهًا، قراميط من 35 إلى 65 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 120 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 120 جنيهًا، مكرونة سويسي من 70 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي من 60 إلى 90 جنيهًا، سبيط من 180 إلى 400 جنيه، مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 180 إلى 400 جنيه.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر كاليماري من 180 إلى 400 جنيه، قرش من 30 إلى 70 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 55 جنيهًا، مرجان ممتاز من 60 إلى 80 جنيهًا، حدادي من 15 إلى 25 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 70 إلى 90 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 65 جنيهًا، بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 235 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري كبير الحجم من 420 إلى 510 جنيهات، جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، سعر جمبري جامبو من 525 إلى 620 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 320 إلى 410 جنيهات، سعر جمبري طازج صغير من 90 إلى 240 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 90 إلى 140 جنيهًا، سعر كيلو بوري وسط من 75 إلى 85 جنيهًا.

أسعار السمك في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين، سجل سعر سمك لوت من 80 إلى 160 جنيهًا، مازليا من 80 إلى 120 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 85 إلى 145 جنيهًا، كشر من 80 إلى 120 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر سمك قاروص من 80 إلى 160 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 80 إلى 120 جنيهًا، ماكريل مجمد من 80 إلى 110 جنيهات.