أسعار الأسماك اليوم السبت 17-2-2024 في الدقهلية

أسعار الأسماك اليوم السبت، سجلت أسعار الأسماك اليوم تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه في محافظة الدقهلية.

أسعار الأسماك

فيتو» تنشر أسعار الأسماك في اليوم، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار البياض في السوق

وسجل سعر بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 60 جنيهًا،، قشر بياض من 85 إلى 140 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 70 إلى 130 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 60 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 60 جنيهًا.

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سعر السمك المكرونة سويسي

وسجل سعر مكرونة خليجي من 75 إلى 85 جنيهًا، سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، أسماك ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 75 إلى 125 جنيهًا، مكرونة سويسي من 75 إلى 125 جنيهًا، سبيط من 190 إلى 410 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سابيا من 190 إلى 410 جنيهات.

أسعار البلطي

البداية مع أسعار أسماك البلطي، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط من 70 إلى 90 جنيها، سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 40 إلى 80 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 150 إلى 200 جنيه.

أسعار الجمبري

وعن أسعار الجمبري ، اليوم، تراوح سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 375 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 320 إلى 400 جنيه، سعر جمبري جامبو من 520 إلى 610 جنيهات، جمبري كبير الحجم من 420 إلى 510 جنيهات، سعر جمبري طازج صغير من 95 إلى 235 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق

أما أسعار سمك البوري ، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 95 إلى 135 جنيهًا، سعر كيلو بوري وسط من 75 إلى 85 جنيهًا.

اسعار الكابوريا

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، كاليماري من 190 إلى 410 جنيهات، قرش من 30 إلى 60 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 90 إلى 220 جنيهًا، وبربون متوسط الحجم سعر من 50 إلى 60 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 75 إلى 95 جنيهًا، سعر كسكمري من 55 إلى 65 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا

وعن أسعار الأسماك الأخرى، سجل سعر سمك لوت من 80 إلى 160 جنيهًا، وقار من 90 إلى 150 جنيهًا، كشر من 70 إلى 130 جنيهًا، مازليا من 70 إلى 130 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 80 إلى 160 جنيهًا، ماكريل مجمد من 80 إلى 110 جنيهات، شعور من 70 إلى 130 جنيهًا.