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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 85 جنيهًا أقل سعر لكيلو الجمبري في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 4-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم السبت

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم السبت، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 71 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 85 إلى 105 جنيهات، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، سبيط من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 260 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 55 إلى 85 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر  مرجان ممتاز من 55  إلى 75 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، سعر كاليماري من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، سابيا من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون ممتاز من 65 إلى 85 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا،  سمك دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا. 

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم السبت

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 310 جنيهات، جمبري كبير الحجم من 330 إلى 390 جنيهًا.

وتراوح سعر جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط درجة 2 بسعر 220 إلى 320 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 85 إلى 185 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 100 جنيه.

وتراوح سعر مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم السبت 4-11-2023 في شوادر قنا

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أسعار الأسماك اليوم السبت 4-11-2023 في شوادر الدقهلية

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