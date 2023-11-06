أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين 6-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الإثنين، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 50 إلى 58 جنيها، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق، سعر بلطي ممتاز كبير من 60 إلى 64 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، سبيط من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 50 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 55 إلى 65 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كاليماري من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سابيا من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 35 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

وسجل بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، بربون متوسط الحجم من 55 إلى 65 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 410 جنيهات، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر جمبري جامبو من 420 إلى 490 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط درجة 2 بسعر 200 إلى 320 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 85 إلى 195 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

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