أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 13-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الإثنين، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 55 إلى 61 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 69 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة خليجي سعر من 55 إلى 85 جنيهًا، بارتفاع 9 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سبيط من 190 جنيهًا إلى 310 جنيهات، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 125 جنيهًا إلى 295 جنيهًا، بارتفاع 55 جنيهًا عن سعره السابق، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 50 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كاليماري من 190 جنيهًا إلى 310 جنيهات، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، سابيا من 190 جنيهًا إلى 310 جنيهات، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون ممتاز من 75 إلى 85 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، سمك دنيس من 95 إلى 185 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، بربون متوسط الحجم من 55 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، سعر جمبري جامبو من 420 إلى 490 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 410 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 85 إلى 195 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 80 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، شعور سعر من 50 إلى 70 جنيهًا.