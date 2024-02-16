أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 150 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 79 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا، سعر بلطي حجم متوسط من 76 إلى 78 جنيها، فيليه بلطي بسعر من 50 إلى 250 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل سعر شيلان من 35 إلى 65 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 35 إلى 65 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 35 إلى 65 جنيهًا، قشر بياض من 90 إلى 140 جنيهًا، قراميط من 35 إلى 65 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 120 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 90 إلى 120 جنيهًا، مكرونة سويسي من 90 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي من 75 إلى 95 جنيهًا، سمك موسى من 175 جنيهًا إلى 425 جنيهًا، سبيط من 190 إلى 430 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 190 إلى 430 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر قرش من 30 إلى 70 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، مرجان متوسط الحجم من 50 إلى 70 جنيهًا، مرجان ممتاز من 75 إلى 85 جنيهًا، كاليماري من 190 إلى 430 جنيهًا، حدادي من 15 إلى 25 جنيهًا.

وسجل سعر بربون متوسط الحجم سعر من 60 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 65 جنيهًا، بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 220 جنيهًا، بربون ممتاز من 75 إلى 95 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، سعر جمبري جامبو من 520 إلى 620 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 410 إلى 510 جنيهات، جمبري طازج متوسط الحجم من 330 إلى 400 جنيه، سعر جمبري طازج صغير من 90 إلى 230 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 90 إلى 150 جنيهًا، سعر كيلو بوري وسط من 75 إلى 85 جنيهًا.

أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة، سجل سعر موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 85 إلى 155 جنيهًا، كشر من 80 إلى 120 جنيهًا، مازليا من 80 إلى 120 جنيهًا، سمك لوت من 80 إلى 160 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 80 إلى 120 جنيهًا، سمك قاروص من 80 إلى 160 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، ماكريل مجمد من 80 إلى 110 جنيهات.