إنقاذ 140 مهاجرًا من الموت غرقا في قناة المانش

تمكن زورقان فرنسيان، من إنقاذ حوالي 140 مهاجرًا كانوا يحاولون الوصول إلى إنجلترا بشكل غير نظامي على متن قاربين قبالة الساحل الفرنسي، وفق ما أعلنت الإدارة البحرية، مساء الأحد.

وقالت إدارة البحرية في با دو كاليه شمال فرنسا، إنه تم إنقاذ خمسة آخرين السبت بعد غرق زورقهم.

وأكدت الإدارة البحرية للقناة وبحر الشمال أن السلطات أنقذت في البداية صباح السبت 57 مهاجرًا كانوا قد أبحروا من سواحل غرافيلين ليل السبت، بعد تضرر قاربهم.

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نظام المراقبة والإنقاذ

ونجحت سفينة "ريدين" التي تشارك في نظام المراقبة والإنقاذ الذي أنشأته الدولة في مضيق با دو كاليه، في إنقاذ هؤلاء الناجين، وتم "إنزالهم وتقديم الرعاية لهم من قبل خدمات الطوارئ في البر" في ميناء كاليه، بحسب بيان أصدرته إدارة البحرية في با دو كاليه.

وظهرًا، تم أيضًا إنقاذ 75 مهاجرًا كانوا يطلبون المساعدة على متن قارب وتمت اعادتهم بواسطة قاطرة المساعدة والإنقاذ "أبيي نورماندي".

وأضاف البيان "لقد تم إنزالهم في ميناء بولوني سور مير بحضور فرق الإنقاذ".

كما تم إنقاذ 5 أشخاص، بينهم رضيع عمره 4 أشهر، بعد أن انقلب زورقهم بالقرب من بولوني سور مير، وفق ما ذكرت الإدارة البحرية في با دو كاليه لوكالة فرانس برس السبت.

انخفاض حرارة الجسم

وأوضحت "نظرًا لانخفاض حرارة الجسم، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى"، لكن حالتهم مستقرة.

وأشارت صحيفة "لا فوا دو نور" (La Voix du Nord) إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص أكراد من عائلة واحدة.

وكان حوالي 36 ألف مهاجر، قد حاولوا الوصول إلى إنجلترا في عام 2023 من خلال عبور القناة بشكل غير قانوني من الساحل الفرنسي، في تراجع بنسبة 30% خلال عام واحد، وفقًا لتعداد أصدرته الادارة البحرية مطلع فبراير (شباط)، أحصت فيه 12 حالة وفاة خلال العام الماضي.