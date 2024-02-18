الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة بالجيزة

مصرع واصابة 9أشخاص
مصرع واصابة 9أشخاص في حوادث متفرقة بالجيزة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين في حوادث متفرقة اليوم الأحد، بمحافظة الجيزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغات مدعومين بسيارات الإسعاف. 

 

لقى شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي في طريق  الصحراوي الغربي. 


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود وفيات علي الطريق الصحراوي الغربي بنطاق دائرة قسم شرطة الصف.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور الى مكان الحادث وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة ومصرع شخصين وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الصف المركزي، ورفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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مصرع شخصين فى حادث مرورى بالهرم 

 

كما لقى شخصين  مصرعهما في حادث تصادم بمنطقة الهرم ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى  ووجود وفيات بمنطقة الهرم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم  سيارة ملاكي مع عربة كارو في شارع منشية البكارى بالهرم  وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الهرم، ورفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين علي طريق إسكندرية الصحراوى وتبين بالفحص إصابة 5 أشخاص وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة. 

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