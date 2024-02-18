أولياء الأمور يطالبون بحذف أجزاء من منهج الترم الثاني.. وخبير تربوي يكشف خطورة حذف مقررات المرحلة الابتدائية

بعد أيام من انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، طالب عدد كبير من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحذف أجزاء من المناهج بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

الفصل الدراسي الثاني 2024

واشتكى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من ضيق المدى الزمني للفصل الدراسى الثانى، وذلك فى ضوء ما يتخلله من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وامتحانات الشهر وغيرها؛ الأمر الذى يتطلب اتخاذ الطالب وأسرته بعض التدابير والإجراءات.

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تخفيف المناهج التعليمية

وطالب عدد كبير من أولياء الأمور بتخفيف المناهج التعليمية، وذلك لقصر مدة الفصل الدراسى الثانى، مؤكدين أن مناهج الفصل الدراسى الثانى كبيرة وتحتوى على كم هائل من الدروس، ولا تتناسب مع مدة الفصل الدراسى خاصة مع دخول شهر رمضان، مطالبين بجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط أو حذفها فى كل مادة دراسية ومراعاة ذلك خلال وضع امتحانات الترم الثانى.

التعليم تكشف حقيقة حذف أجزاء من المنهج

ومع بداية الفصل الدراسي الثاني والحديث عن حذف أجزاء من المنهج خاصة طلاب المرحلة الإبتدائية، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل القائم حول قرار وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من المنهج في الفصل الدراسي الثاني، وقالت المصادر إنه لا يوجد أي قرار رسمي من الوزارة بحذف أي مناهج أو تخصيصها للاطلاع فقط، مشيرا إلى أن مركز تطوير المناهج قد راعى فقط أن يكون دروس الفصل الدراسي الثاني متوازنة مع أيام الدراسة.

وأوضح أن قرار وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من المنهج كان يخص فقط طلاب مدمجين الصف الثالث الثانوي العام في مادة علم النفس والإجتماع.

خبير تربوي يكشف خطورة حذف أجزاء من المنهج لطلاب المرحلة الإبتدائية

ومن جانبه علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس، على مطالبة أولياء الأمور بحذف أجزاء من منهج الفصل الدراسي الثاني 2024 قائلا: المطالبة بحذف أجزاء من المناهج في الصفوف المختلفة وخاصة الابتدائية المطورة، أمر ليس بالسهل إطلاقا مقارنتة بالحذف في الصفوف الأعلى(المناهج القديمة من الإعدادى للثانوي).

وأكد أن الصفوف الأعلى المناهج الخاصة بها موجودة ومعروفة تماما من سنوات ويمكن للمتخصصين حذف أي معلومات قد لا يترتب عليها معلومات أو أجزاء آخرى فى الصفوف الأعلى لأن الأمر أصبح واضح ومستقر، ولكن الخطورة في الحذف من الصفوف الأولى بسبب أن المناهج المطورة الجديدة سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية لم يتم الاستقرار على شكلها وتفاصيلها ومحتواها إلى الآن، وبالتالي قد يضطر المؤلف في الصفوف الأعلى إلى وضع دروس مرتبطة بدروس سابقة في الصفوف الاولي ومترتبة عليها.

وأشار إلى أن حذف هذه الدروس قد يجبر واضع المنهج إلي وضع دروس لم يتم تأسيس الطالب لها وبالتالي سيواجه الطالب صعوبات في فهم تلك الدروس الجديدة وستبدو صعبة، وسيشتكي منها الطلاب وأولياء الأمور، أو يضطر المؤلف إلى استبعاد دروس مهمة من المناهج الجديدة وذلك لعدم تاسس الطالب لها واستحالة وضعها في شكل بسيط في المراحل الأعلى وبالتالي يخرج المنهج عن تحقيق اهدافه وسيبدو مشوها.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوي، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التي تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وحرصت الوزارة، في إطار المحتوى المقدم، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم في الوحدات الدراسية لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.

وبالتوازي مع تسلم الطلاب الكتب الدراسية في المدارس، تعلن الوزارة إتاحة الكتب الدراسية لكافة الصفوف الدراسية على موقع الوزارة كخدمة إضافية للطلاب.

ووجه الدكتور رضا حجازى رسالة للطلاب بمناسبة إطلاق المواد التعليمية والتدريبية للفصل الدراسي الثاني قائلا: "مرحلة البناء تعتمد بشكل أساسي على سواعد أبنائها وخاصة فئة الشباب، ولذا فإننا نعمل جاهدين على بناء جيل جديد يمتلك مهارات الحياة التي تمكنه من أدوات القرن الحادي والعشرين ولا شك أن دور التعليم يعد دورا محوريا لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فإننا نعمل على تطوير المنظومة التعليمية بكافة أدواتها من أجل تمكين أبنائنا من تعليم ذو جودة عالية".

وتابع الوزير: "أقدم لأبنائي الطلاب الخدمات التعليمية التي تسهم في ذلك إلى جانب الكتاب المدرسي من مواد تعليمية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وييسر لهم عمليات التحصيل والتعليم فضلا عن تدريبهم على مفردات ونوعيات من الأسئلة تكون بمثابة أداة للتعلم، وتحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط وفهم عميق.. كما أننا لا يغيب عن خواطرنا دائما رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية من نسخ إلكترونية مبسطة وقنوات تعليمية تقدم شرحا متميزا للمناهج الدراسية بالإضافة إلى منصات الوزارة التي تبث المواد التعليمية بطرق متفردة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب واختلاف رغباتهم.. وسوف نعمل دائما من أجل تحقيق مستقبل متميز لأبنائنا الطلاب لبناء مستقبل مشرق لبلدنا العزيز".