السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حجازي: جهود كبيرة لتطوير التعليم بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيتو

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان “الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات”.

فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جاء ذلك بحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة، الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وقطاع الأعمال العام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الاخبار، وعدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين.

Advertisements

txt

حصاد التعليم العالي في أسبوع.. مصر تستقبل أول صورة للبيانات الملتقطة من القمر التجريبي Nexsat-1

txt

رضا حجازي يكشف خطة تطوير التعليم الفني

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالمؤتمر وتنظيمه وأهدافه، الذي يهدف لطرح كافة وجهات النظر وإجراء حوار مثمر وبناء حول سبل مواجهة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات لا تغيب عنها سبل تطوير المنظومة التعليمية التي تبذل فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودًا كبيرة بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات في الدولة.

كما أشاد حجازي بالدور التنويري المؤثر والفاعل لمؤسسة أخبار اليوم ومختلف المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة تلعب دورًا محوريا في إبراز كافة الجهود التي تقوم بها الدولة على صعيد تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

وتضمنت فعاليات المؤتمر ٤ جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى.

وركزت جلسات المؤتمر على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمي، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤسسات الصحفية القومية المنظومة التعليمية تطوير التعليم الفنى تطوير المنظومة التعليمية

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

أخبار الحوادث اليوم: تغريم رضا عبد العال.. معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر.. وإيقاف حكم حبس مرتضى منصور

بحثا عن كيس سكر وزجاجة زيت، تدافع المواطنين على معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (فيديو)

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية