الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن شركاتها

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني ونظيره الامريكي،فيتو

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها على الشركات والأفراد الصينيين، مضيفا أن محاولات الابتعاد عن الصين لن يضر سوى الولايات المتحدة.

الصين تنادي أمريكا برفع العقوبات

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان وفقا لـ "رويترز"، أن وانج قال لبلينكن أول أمس الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات وعدم الإضرار بحقوق التنمية المشروعة للصين.

Advertisements

وتفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية مختلفة تتهمها واشنطن بالعمل مع الجيش الصيني، بالرغم من نفي تلك الشركات لهذه الاتهامات، كما تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانج الصينية.

ملامح تحسين العلاقات الامريكية الصينية 

ولاحت ملامح تحسن في العلاقات الصينية الأمريكية خلال الشهور القليلة الماضية إذ اتخذ الجانبان خطوات لإعادة بناء قنوات التواصل بعدما تراجعت العلاقات بين أكبر قوتين عالميتين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

لكن لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف.

وفرضت إدارة بايدن حظرا على بيع بعض المواد المتعلقة بالتكنولوجيا لدواع أمنية، واتهمت الصين واشنطن "بتسليح" القضايا الاقتصادية والتجارية.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الصينية، أن المباحثات بين وانج وبلينكن كانت "صريحة، وجوهرية وبناءة".

وذكر البيان أن الجانبين تبادلا الآراء حول قضايا إقليمية منها الأزمة الأوكرانية وشبه الجزيرة الكورية، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأكد وانج مجددا على أنه يتعين أن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ صين واحدة، إذا أرادت الاستقرار في مضيق تايوان.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل، إن واشنطن لا تؤيد استقلال تايوان لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتظل واشنطن أهم داعم ومزود للسلاح لها.

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة

الصين تحذر إسرائيل من عملياتها العسكرية في رفح: انتهاك للقانون الدولي وتداعياتها خطيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الصيني الخارجية الصينية العلاقات الامريكية الصينية العلاقات الصينية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن

مواد متعلقة

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة

الصين تحذر إسرائيل من عملياتها العسكرية في رفح: انتهاك للقانون الدولي وتداعياتها خطيرة

الحكومة توافق على إقامة معرض «قمة الهرم» بمتحف شنغهاي في الصين

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

رحلة تحول كيا الشعبية لسيارة الأغنياء تقترب من 4 ملايين جنيه

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

خبير قانوني: تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية يؤكد أنها دولة كبرى

رئيس هيئة الاستعلامات يكشف تفاصيل مذكرة مصر ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية